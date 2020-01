«Ho sentito solo il botto ma andavo a 50 all’ora. Penso a Gaia e Camilla giorno e notte», il racconto di Pietro Genovese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo sguardo fisso, il viso sbiancato, completamente vestito di nero, ma con un aspetto che dimostra meno dei ventuno anni che ha, Pietro Genovese è arrivato in tribunale ieri pomeriggio, 2 gennaio, con l’intenzione di dare la propria versione dei fatti sulla notte del 21 dicembre. Quando, attorno alla mezzanotte, e mentre tornava a casa da una festa, ha investito due ragazzine di sedici anni che – almeno stando alla versione accreditata finora dalla giudice per le indagini preliminari – avevano attraversato quella specie di autostrada cittadina che è corso Francia a Roma in un punto in cui non avrebbero dovuto e senza aspettare il semaforo pedonale. La ricostruzione dell’incidente da parte della Polizia Municipale In una storia che è finita giusto al centro di una bolla mediatica tipica dei tempi che viviamo, Genovese ha scelto anche di rafforzare il pool di legali che ... Leggi la notizia su open.online

