Hideo Kojima e il dopo Death Stranding, progetto basato su un media diverso? (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'importanza di Hideo Kojima all'interno dell'ecosistema videoludico è ormai un dato di fatto. Il producer nipponico ha infatti saputo ritagliarsi un ruolo di assoluto spessore nel settore di riferimento, complici lavori di livello che gli sono valsi una reputazione inossidabile tanto tra gli addetti ai lavori quanto tra i fan. Merito ovviamente del grande lavoro svolto nel corso degli anni sulla serie Metal Gear, capace di piazzare oltre 55 milioni di copie in tutto il mondo (stime di settembre 2019). E l'anno che si è concluso lo ha riportato nuovamente sulla cresta dell'onda grazie alla sua ultima creatura, Death Stranding, che ha saputo far impazzire l'armata di videogiocatori in possesso di una PS4. Con risultati tanto eclatanti, è chiaramente lecito porsi una domanda specifica: quale sarà la prossima fatica del maestro? amazon box="B07DLGT47C" Hideo Kojima stuzzica ... Leggi la notizia su optimaitalia

