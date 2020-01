“Hai vinto!”. All together now, standing ovation per il nuovo campione. Michelle Hunziker emozionatissima (Di venerdì 3 gennaio 2020) All together Now ha una nuova vincitrice: si chiama Sonia Mosca. La sua vittoria è stata proclamata nel corso della finalissima dello show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax andata in onda il 2 gennaio 2020, che ha visto i finalisti del programma sfidarsi l’uno contro l’altro fino al confronto finale. Classe 1992, la cantante ha vinto contro lo sfidante Enrico Bernardo, arrivato insieme a lei alle fasi finali della gara. Porta a casa un premio di 50 mila euro e un riconoscimento che le consentirà di avere una chance di fare carriera nel mondo della musica. Sonia è stata proclamata vincitrice di “All together Now” con 96 punti del muro. I giurati ne avevano assegnati 71 a Enrico, il suo sfidante. La canzone che le ha consentito di guadagnare la vittoria è stata “I love the Lord” che si è scontrata con la versione di “When a man loves a woman” di Enrico. Durante la finalissima ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

