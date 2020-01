“Ha ucciso la madre”. Choc nel cinema. Arrestata la famosa attrice: la mamma 68enne trovata accoltellata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ha affiancato Chris Evans in “Captain America- Il primo Vendicatore” ora però è stata Arrestata dopo un’accusa terribile: omicidio. Siamo negli Stati Uniti d’America dove Mollie Fitzgerald, regista, produttrice e attrice, è stata Arrestata con l’accusa di omicidio. Avrebbe assassinato la madre 68enne, Patricia E. “Tee” Fitzgerald, che la polizia, in seguito a una segnalazione di schiamazzi, trovò accoltellata a morte lo scorso 20 dicembre a Olathe, Kansas. “Una donna di 38 anni, bianca, nota alla vittima, è stata trovata sul posto e trasportata in un ospedale locale con lievi ferite”, diceva il rapporto della polizia stilato dopo la scoperta del delitto. A distanza di due settimane, è stata data notizia che la donna in questione era proprio la figlia Mollie, che il 31 dicembre è stata accusata di omicidio di secondo grado e condotta nel carcere della Contea di Johnson. Per la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

