Guerra Usa-Iran? La morte di Soleimani e il Medio Oriente pronto ad esplodere

Medio Oriente - un raid Usa ha ucciso il leader iraniano Qassem Soleimani : scenario da terza Guerra mondiale : I militari Usa hanno compiuto un raid aereo a Baghdad: nel corso di questa operazione militare è deceduto il leader Qassem Soleimani. Sui social si parla di terza guerra mondiale Il generale iraniano, nonché capo delle Forze Iraniane al-Quds, Qassem Soleimani è stato ucciso nel corso di un raid compiuto a Baghdad dalle forze militari […] L'articolo Medio Oriente, un raid Usa ha ucciso il leader iraniano Qassem Soleimani: scenario da terza ...

Raid Usa a Bagdad : sale la tensione - rischio Guerra tra i due Paesi – VIDEO : Nella notte è stato lanciato un Raid areo dagli Stati Uniti a Baghdad. Nell’attacco è morto il generale iracheno Soleimani. Ombre di guerra si sollevano sull’Iraq dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine un’azione militare a Baghdad contro il gruppo sciita che ha occupato l’ambasciata. Il bombardamento notturno ha portato alla morte di […] L'articolo Raid Usa a Bagdad: sale la tensione, rischio guerra tra i ...

Raid Usa in Iraq - con l’uccisione di Soleimani la mezzanotte della Guerra è più vicina : L’ossessione anti-iraniana e l’innata vocazione alle decisioni impulsive di Donald Trump spingono le lancette dell’orologio della pace bruscamente vicine alla mezzanotte della guerra: con l’uccisione del generale Qassim Soleimani e di altri comandanti militari iracheni e iraniani fuori dall’aeroporto di Baghdad, il mondo diventa improvvisamente un posto molto più pericoloso. Chi vi racconta che quell’azione è stata condotta nel nome della ...

Perché l’uccisione del generale Soleimani rischia di scatenare una Guerra tra Usa e Iran : (foto: Getty Images) Il potente generale Iraniano Qassem Soleimani, comandante delle milizie speciali al-Quds dei guardiani della rivoluzione (le forze armate Iraniane), è stato ucciso nella notte fra giovedì e venerdì all’aeroporto internazionale di Baghdad durante un raid con droni ordinato dal presidente americano Donald Trump. Nell’attacco avrebbero perso la vita almeno otto persone, fra cui anche il principale comandante della milizia ...

Raid Usa in Iraq - ucciso generale iraniano : si rischia la Guerra : Sale la tensione tra gli Stati Uniti d’America e l’Iran dopo che la notte scorsa un Raid ordinato da Donald Trump sull’aeroporto di Baghad, in Iraq, ha ucciso il generale Qassem Soleimani, responsabile delle operazioni sottocopertura di Teheran e ritenuto il numero due del regime degli ayatollah. Prova della situazione sempre più bollente nell’area e l’invito degli Stati Uniti ai propri cittadini di lasciare ...

Venti di Guerra Iran-Usa - il presidente Hassan Rohani promette vendetta : Il presidente iraniano Hassan Rohani promette vendetta contro gli americani dopo l’uccisione del generale Qassen Soleimani. “Gli iraniani e altre nazioni libere del mondo si vendicheranno senza dubbio contro gli Usa criminali per l’uccisione del generale Qassen Soleimani”. Proclami tutt’altro che rassicuranti quelli che giungono da Teheran dopo la morte del generale Soleimani per mano […] L'articolo Venti di guerra ...

Usa vs Cina : la nuova Guerra fredda Macron prova a prendersi l'Europa : La sfida tra Washington e Pechino potrebbe sfociare in una nuova guerra fredda. Cambiano gli equilibri in Europa e in Medio Oriente. E il mondo si prepara alla "slowbalisation" Segui su affaritaliani.it

La Guerra del gas che scuote l’Europa : sanzioni Usa sulla Germania : Tra beghe interne che minacciano la stabilità dell’equilibrio politico e un’economia che stenta a riprendere il passo dei recenti anni d’oro, la Germania aggiunge un nuovo nodo da sciogliere alla sua già nutrita lista di problemi. Adesso il governo tedesco rischia di dover riscrivere il rapporto con un alleato non da poco: gli Stati Uniti. Tutta colpa del gasdotto Nord Stream 2, una condotta costruita sul fondale marino che avrà il compito di ...

Guerra alle querele temerarie. Primo ok a Palazzo Madama. Sì al ddl in Commissione - ora tocca all’Aula. Rischia grosso chi fa causa ai cronisti e perde : Ci sono voluti quasi vent’anni e un testo coraggioso per riuscire a cambiare le regole che disciplinano le cause per diffamazione a mezzo stampa. Già perché, almeno fino ad oggi, aveva voluto mettere mano a quel sistema che, pur cercando di garantire il diffamato, è stato spesso usato per tappare la bocca o quantomeno scoraggiare i giornalisti scomodi. Il disegno di legge approvato ieri in Commissione Giustizia, dopo una serie sterminata di ...

SCENARI/ Usa e Cina - quel gioco di spie che aiuta la Guerra fredda : Espulsi dagli Stati Uniti due diplomatici cinesi accusati di spionaggio. Pechino non ha risposto facendo altrettanto. Perché?

Bloccati i dazi (per ora). Il primo accordo della Guerra commerciale tra Usa e Cina : «Meglio dialogare» : Tregua. La Cina ha deciso di sospendere i dazi su circa 300 prodotti made in Usa che sarebbero dovuti entrare in vigore a partire dal 15 dicembre. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa a Pechino, un incontro a cui ha partecipato anche il vicepremier Liu He. La mossa di distensione non è solo da parte della Cina. Il nuovo accordo prevede la riduzione da parte degli Stati Uniti dal 15 al 7,5% delle tariffe imposte da settembre ...

La grande Guerra tra Conte e Il Tempo – L’accusa di aver favorito il padre della compagna - la minaccia di denuncia e… : Franco Bechis, direttore de Il Tempo, torna, con toni ironici, ma decisi, sulla polemica con il presidente del Consiglio Conte che aveva, secondo quanto riferisce il giornalista, annunciato di voler sporgere querela nei confronti del giornale per un’inchiesta a firma dello stesso Bechis. La vicenda “evasore del popolo” Il direttore de Il Tempo lo scorso venerdì aveva riferito il messaggio ricevuto dal portavoce del ...

Apple vittima della Guerra commerciale USA – Cina - calano vendite iPhone : Anche Apple vittima della guerra commerciale USA – Cina tanto voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In Cina, le vendite di iPhone calano del 35,4% a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, affermano gli analisti di Credit Suisse, nonostante un leggero aumento delle vendite di smartphone (Android) (Continua a leggere)L'articolo Apple vittima della guerra commerciale USA – Cina, calano vendite iPhone è ...