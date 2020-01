GTA 6: il doppiatore di Carl 'CJ' Johnson non è coinvolto nel nuovo capitolo e si scaglia contro Rockstar (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'attore che ha fornito la voce a Carl "CJ" Johnson di Grand Theft Auto San Andreas ha risposto alle voci secondo le quali il personaggio tornerà in GTA 6 - e ha polemizzato con Rockstar Games allo stesso tempo.Sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale da parte di Rockstar che GTA 6 sia in fase di sviluppo, è chiaro che il gioco arriverà ad un certo punto, con molti report che suggeriscono che arriverà prima piuttosto che dopo.Tuttavia, indipendentemente dal fatto che CJ tornerà in GTA 6, una cosa è chiara: il doppiatore Chris Bellard ha chiarito quali sono i suoi sentimenti verso il ruolo e lo sviluppatore in un post su Instagram.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #GTA6: no, il doppiatore di CJ non è coinvolto nello sviluppo. -