Grosseto, Piero Pelù volontario per pulire la spiaggia della Feniglia sommersa dalla plastica: “La salveremo. È solo l’inizio di un percorso” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Domani, sabato 4 gennaio, il cantante Piero Pelù si unirà ai volontari di Legambiente per pulire la spiaggia della Feniglia di Orbetello, in provincia di Grosseto. La voce dei Litfiba ha lanciato l’appello con un video su Facebook: “Ci sarete ragazzacci? Abbiamo ricevuto tantissime adesioni, e per questo vi ringrazio. Salveremo quella spiaggia e quel mare, è solo l’inizio di un grande percorso per noi e per l’ambiente” L'articolo Grosseto, Piero Pelù volontario per pulire la spiaggia della Feniglia sommersa dalla plastica: “La salveremo. È solo l’inizio di un percorso” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

