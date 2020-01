Greta Thunberg compie 17 anni e festeggia manifestando (Di venerdì 3 gennaio 2020) La giovane attivista svedese Greta Thurnberg, persona dell'anno 2019 secondo Time per la sua campagna globale di consapevolezza sul cambiamento climatico, compie 17 anni e li festeggia, manifestando per il clima come ogni venerdì, da quando ha lanciato i Fridays For Future, davanti al parlamento svedese. "Sciopero della scuola 72" ha twittato con una sua foto con il classico cartello scritto a mano "sciopero delle scuola per il clima", anche se in realtà le scuole in Svezia sono ancora chiuse per le vacanze di Natale.Greta che ha iniziato a scioperare per il clima ogni venerdì da agosto 2018, è tornata da poco in Svezia dopo un viaggio di quattro mesi e mezzo in America e in Europa, nel quale è intervenuta a convegni internazionali sul clima dalla Svizzera all'Onu a New York, ma soprattutto alla Conferenza sul clima che si è tenuta a Madrid. Il suo lungo viaggio, che l'ha portata da ... Leggi la notizia su ilfogliettone

