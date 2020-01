Gregoretti, Salvini deposita al Senato una memoria difensiva: “Agito nell’interesse dell’Italia e con il pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha depositato stamattina in Giunta per le autorizzazioni parlamentari di palazzo Madama la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti, dove assicura di aver agito nell’interesse dell’Italia, “col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Una vicenda, quest’ultima, che aveva convinto il Senato (20 marzo 2019) a negare l’autorizzazione a procedere nei confronti del titolare dell’Interno”. Nella memoria l’ex ministro dell’Interno ripercorre minuziosamente tutti gli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco degli immigrati dalla Gregoretti, sottolineando “il ruolo attivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per coinvolgere i Paesi europei nella redistribuzione”. In particolare, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

