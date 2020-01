Grande Fratello Vip: nel cast un’attrice de Le tre rose di Eva (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà un’attrice de Le tre rose di Eva. Ecco di chi si tratta. Grande Fratello Vip: un’attrice de Le tre rose di Eva nel cast La serie Le tre rose di Eva ha avuto un grandissimo successo su Canale 5 e il pubblico si è affezionato alla famiglia Monforte e ad Aurora Taviani (Anna Safroncik). Nella fiction lei era stata accusata dell’omicidio di Luca Monforte, padre del suo compagno Alessandro (interpretato da Roberto Farnesi). La serie è andata in onda dal 2014 al 2018 per quattro stagioni. Gli altri due fratelli Monforte erano Edoardo ed Elena (interpretati rispettivamente da Luca Capuano e Licia Nunez). Ebbene, la pagina del Grande Fratello Vip ha annunciato poche ore fa che una concorrente ufficiale della nuova edizione è proprio Licia Nunez. (Continua dopo la foto) Licia (classe 1980) ha iniziato la ... Leggi la notizia su kontrokultura

