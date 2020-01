Grande Fratello Vip, Cristina Plevani esclusa: “Sto sul ca…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) GF Vip, Cristina Plevani si sfoga per la sua esclusione: “Sto loro troppo sul…” L’inizio del Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più ed in questi ultimi giorni gli annunci si susseguono veloci. Questa mattina, infatti, sono circolate delle indiscrezioni su un possibile ingresso nella Casa di 4 concorrenti delle passate edizioni: Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Dopo questo annuncio, la vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani si è sfogata sui social lanciando una frecciatina sulla sua esclusione. Sul profilo Instagramm ha infatti scritto: “Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro tropo sul…” Al commento ha aggiunto delle faccine sorridenti ma, ciò non toglie che quasi sicuramente la Plevani ci è rimasta ... Leggi la notizia su lanostratv

