Grande Fratello Vip 4, annunciati i 4 ex GF: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come anticipato da noi di TvBlog, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, ci saranno quattro ex concorrenti provenienti dalle prime storiche edizioni del Grande Fratello "normale" che, ormai, viste le ultime due edizioni andate in onda nel 2018 e nel 2019, è solo un lontano ricordo.I nomi sono gli stessi che abbiamo anticipato noi: Salvo Veneziano e Sergio Volpini, concorrenti della prima edizione del Grande Fratello andata in onda vent'anni fa, Pasquale Laricchia, concorrente della terza edizione del GF, e Patrick Ray Pugliese, concorrente che ha varcato la porta rossa del GF durante la quarta edizione ma anche durante la dodicesima edizione.Grande Fratello Vip 4, annunciati i 4 ex GF: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 16:39. Leggi la notizia su blogo

