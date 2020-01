Grafico Paolo Fox Bilancia 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ arrivato anche il 2020! Che cosa c’è da aspettarsi da questo nuovo anno? A svelare l’oroscopo annuale è stato Paolo Fox durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri. Qui, Paolo Fox ha spiegato come andrà questo nuovo anno segno per segno e ha anche mostrato un Grafico dettagliato per scoprire quali mesi saranno migliori di altri. Amore, fortuna, lavoro? In questo articolo ci concentreremo sul segno della Bilancia. Se questo è il vostro segno e volete capire di più su come potrebbe andare questo 2020 continuate pure a leggere quest’articolo. Grafici Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno della Bilancia L’inizio del nuovo anno forse non sarà una passeggiata per i nati sotto il segno della Bilancia. I Bilancia tenderanno a rimandare delle scelte e Paolo Fox si riferisce a delle scelte d’amore. Gennaio, febbraio e marzo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

