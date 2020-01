Grace and Frankie il trailer della sesta stagione, dal 15 gennaio su Netflix (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grace and Frankie la sesta stagione su Netflix il 15 gennaio, trailer italiano e inglese Matrimoni a sorpresa, nuove imprese, nuovi amori, nuovi problemi e il solito divertimento, Grace e Frankie sono pronte per tornare in attività con l’attesa sesta stagione. Grace and Frankie arriva su Netflix dal 15 gennaio con 13 nuovi episodi da non perdere. Di seguito il trailer in italiano della sesta stagione per sapere tutto (o quasi) quello che ci aspetta: e per chi la guarda in lingua originale, ecco anche la versione in inglese. In qualsiasi lingua la guardiate “alzate i bicchieri” come dice Frankie (Lily Tomlin) all’inizio del trailer per festeggiare il matrimonio di Grace (Jane Fonda) con Nick (Peter Gallagher), ma anche per festeggiare Grace and Frankie e quella che sarà la penultima stagione. La serie infatti si concluderà con la prossima settima stagione ... Leggi la notizia su dituttounpop

