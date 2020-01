Golden Globe vegetariani: la serata di premiazione sarà senza carne per sensibilizzare sui cambiamenti climatici (Di venerdì 3 gennaio 2020) Golden Globe 2020, quest’anno menù vegetariano per sensibilizzare sui cambiamenti climatici Un menù senza carne alla 77esima edizione dei Golden Globe, che si terrà il prossimo 5 gennaio all’hotel Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. Per l’occasione, infatti, agli ospiti verrà servito un menù 100% vegetariano. Una decisione innovativa e con una finalità importante, vale a dire quella di sensibilizzare sui temi dei consumi e dei rifiuti alimentari: “Se c’è un modo in cui possiamo, non cambiare il mondo, ma salvare il pianeta, forse possiamo fare sì che i Golden Globe lancino un segnale e attirino l’attenzione sulla questione dei cambiamenti climatici”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione dei giornalisti stranieri a Hollywood (Hfpa), Lorenzo Soria. “Il cibo che mangiamo, il modo in cui lo coltiviamo, il modo in cui ... Leggi la notizia su tpi

