Gol Ibrahimovic, l’attaccante si ripresenta così al Milan [VIDEO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) GOL Ibrahimovic – Zlatan Ibrahimovic si è presentato con il botto nella seconda esperienza con la maglia del Milan. Lo svedese è tornato in rossonero nelle ultime ore per provare a risollevare le sorti del club, la squadra di Pioli infatti sta disputando una stagione veramente deludente e aveva bisogno di un calciatore in grado di fare la differenza. Ecco Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è partito subito titolare nell’amichevole odierna contro la Rhodense, squadra di Eccellenza. In campo per 45 minuti e decisivo nel 9-0 finale. Ibrahimovic ha subito trovato il gol, un tap in su assist di Calabria, e un assist per Calhanoglu. In basso ecco il VIDEO della partita dell’attaccante del Milan, il gol e tante buone giocate. Visualizza questo post su Instagram Zlatan Cam #IZBACK #SempreMilan Un post condiviso da AC Milan ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

