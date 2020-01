Giuliana Danzè, sfuma il sogno: eliminata in finale ad All Together Now (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Non amo le voci che urlano, amo quelle che mi lasciano qualcosa di interessante. Devo dire però che sai tenere perfettamente la scena, come una vera pop star”. E’ il commento, critico, di Cristiano Malgioglio dopo la performance di Giuliana Danzè, la prima concorrente eliminata della finale di All Together Now 2. Giuliana si è esibita sulle note di ‘Hot Stuff‘ e, pur dimostrando il suo grande talento e una grinta da vendere, non è riuscita a conquistare appieno il muro, che ha preferito l’avversario Carmine Cirillo. 96 a 63 il punteggio finale, una scelta non facile per i 100 giudici guidati da J-Ax: “Giuliana, hai un’energia pazzesca. Sei come una cassa bluetooth”, ha spiegato il capitano, “piccola ma potente ed efficace”. A non votare per lei, oltre a Malgioglio ... Leggi la notizia su anteprima24

Notiziedi_it : All together now 2, Giuliana Danzé e Carmine Cirillo si sfidano in finale | video Mediaset - sciuana : Malgioglio che non si alza per Giuliana Danzè perché 'urla troppo', ma si alza per Gaia... #AllTogetherNow - Notiziedi_it : All together now 2, Giuliana Danzé e Carmine Cirillo si sfidano in finale | video Mediaset -