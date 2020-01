Giulia De Lellis derubata di tutto: “Mi hanno fatto male, sono rimasta in mutande” (FOTO) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pochissime ore fa, l’influencer Giulia De Lellis è tornata attiva sui social dopo un periodo di pausa per annunciare di essere stata pesantemente derubata. La ragazza ha spiegato la dinamica dell’accaduto e non ha esitato a mostrare rammarico e disperazione. In occasione delle festività natalizie, infatti, un malintenzionato si è intrufolato nel luogo nel quale si trovava l’influencer ed ha fatto piazza pulita. Il racconto della fidanzata di Andrea Inannone è stato davvero minuzioso e sconvolgente. Ad ogni modo, a causa di quanto accaduto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso anche di modificare il suo atteggiamento sui social. Vediamo, dunque, cosa accadrà al suo profilo. Lo sfogo di Giulia De Lellis dopo essere stata derubata Giulia De Lellis è stata derubata e, stando a quanto rivelato dalla ragazza, pare che il tutto sia avvenuto proprio nel giorno ... Leggi la notizia su kontrokultura

