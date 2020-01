Giovanni Ciacci insulti omofobi e minacce, duro sfogo e verità profili fake (Di venerdì 3 gennaio 2020) omofobia su Instagram ai danni di Giovanni Ciacci: la denuncia dello stylist Giovanni Ciacci è stato tempestato di insulti omofobi su Instagram e di commenti negativi per via dei suoi ultimi ringraziamenti social fatti a Barbara d’Urso. Non si sarebbe mai aspetto un’ondata d’odio di tale portata e per questo ha voluto scrivere un lungo … L'articolo Giovanni Ciacci insulti omofobi e minacce, duro sfogo e verità profili fake proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

