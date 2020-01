Giovanni Ciacci celebra le persone che “hanno fatto tantissimo per la libertà delle altre” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giovanni Ciacci è lo stylist e costumista Rai che vanta la partecipazione a ben 8 Festival di Sanremo. Ha raccontato, di recente in un libro, le grandi figure che secondo lui hanno lottato per i diritti civili. Un inno alla libertà Giovanni Ciacci è stylist, costumista e curatore di immagine nel mondo dello spettacolo. Divenuto celebre per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove per la prima volta si è esibito con un ballerino uomo, Ciacci ha conosciuto la celebrità soprattutto grazie alla partecipazione a Detto fatto. Curatore di immagine delle ultime 8 edizioni del Festival di Sanremo, Ciacci ha sempre fatto della libertà un mantra da seguire. Il suo libro Favole Arcobaleno si ispira a tutte quelle figure del mondo dello spettacolo che hanno lottato per i diritti civili. Una strada, però, ancora tutta in salita per il costumista che sostiene, durante ... Leggi la notizia su thesocialpost

