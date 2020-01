Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: “Legittima gli affari illegali” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma è una città fantastica. Il Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, l’Altare della Patria, Villa Borghese, Piazza del Popolo, il Gianicolo, il Pincio, le stradine di Trastevere… Roma è quella città in cui si cammina per le vie ammirando ciò che si ha intorno, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo. Tipo lo Spin Time Labs, il palazzo ex sede dell’Inpdap occupato dal 2012 che è comparso tra gli spazi polifunzionali del sito turistico ufficiale di Roma Capitale. E la cosa proprio non è stata accettata da Giorgia Meloni, che sul suo profilo Instagram non ha perso l’occasione per commentare: “Roma Capitale legittima gli affari illegali”. View this post on Instagram Assurdo! Il Comune di Roma fa pubblicità ai delinquenti dei centri sociali che occupano il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme. Sul sito ... Leggi la notizia su urbanpost

