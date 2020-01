Giorgia Meloni accusa Renzi di essere incoerente “vuole l’abolizione del reddito di cittadinanza, ma poi vota per la manovra che prevede 8 miliardi di euro spesi per la stessa misura” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giorgia Meloni in una lunga intervista su Il Messaggero ha parlato delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in Emilia Romagna e della sempre più possibile crisi di governo che potrebbe determinare le nuove elezioni politiche. La Meloni sceglie un approccio molto più pacato rispetto a Matteo Salvini sul discorso di fine anno pronunciato dal Presidente della Repubblica Mattarella:”È stato un discorso di alto profilo. Mi sono piaciuti i richiami all’identità italiana. Una visione da italiano orgoglioso, nella quale io, essendo una italiana orgogliosa, mi ritrovo con facilità. Purtroppo il discorso del Presidente si scontra con la realtà dei fatti. Questa, a causa dell’attuale governo, è un’Italia minimale, curva su se stessa, incapace di stare a testa alta” Poi la leader di Fratelli d’Italia parla dell’attuale situazione politica e del ... Leggi la notizia su baritalianews

simibiss : RT @Iperborea_: 2 Gennaio e: -Mariah Carey hackerata e tweet contro Eminem -Il Papa esonda e poi si scusa nell'Angelus -Times parla di Io s… - Rosaesse : RT @yleniaindenial: Se Giorgia Meloni è stata inserita tra le venti persone che possono cambiare il mondo, io posso affrontare la sessione… - uwujiminie_ : RT @Iperborea_: 2 Gennaio e: -Mariah Carey hackerata e tweet contro Eminem -Il Papa esonda e poi si scusa nell'Angelus -Times parla di Io s… -