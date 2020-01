Gianluca Vialli posta, a sorpresa, una foto su Instagram e i follower apprezzano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gianluca Vialli, come sanno già tutti ormai, sta lottando da un po’ di tempo contro un tumore al pancreas. L’ex bomber, però, non si è mai arreso e non ha mai mollato. Il capo delegazione della Nazionale azzurra ha voluto dare un segnale positivo e ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che ha fatto felici i suoi follower. Sotto la foto che mostra lui a busto scoperto indossando un paio di shorts ha scritto: “The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals” (Melody Beattie). Mine are to regain both my physical and mental strength. And to inspire people!” La frase in inglese, tradotta, significa questo: “Il nuovo anno è davanti a noi, come un capitolo di un libro, in attesa di essere scritto. ... Leggi la notizia su bigodino

