Getafe-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 3 gennaio 2020) Getafe-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote Allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, sabato 4 gennaio alle ore 16:00, si affronteranno Getafe e Real Madrid. La partita sarà valida per la 19esima giornata di Primera Division. Il Getafe è in sesta posizione in classifica con 30 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il VillarReal per 1-0. Non sembra essere più una sorpresa la squadra madrilena, che anche quest’anno si sta facendo valere nei piani alti della classifica. Gli azulones hanno come obiettivo primario la salvezza, ma continuando così potranno dire la loro per la zona Europa anche quest’anno. Il Real Madrid, si trova in seconda posizione in classifica con 37 punti, e arriva dal pareggio in casa contro l’Athletic Club per 0-0. Nelle ultime tre uscite di Liga i galacticos hanno raccolto altrettanto ... Leggi la notizia su termometropolitico

