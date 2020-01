Genoa scatenato: vicino Parigini del Torino (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Genoa è scatenato sul mercato: dopo Destro, Behrami e Perin può essere il turno di Parigini del Torino (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il Genoa si sta rivelando una delle squadre più attive della Serie A in sede di mercato. Dopo aver concretizzato i ritorni di Mattia Destro, Valon Behrami e Mattia Perin, la dirigenza rossoblù vuole chiudere per Vittorio Parigini. L’esterno classe ’96 è ai margini del Torino e si starebbe guardando intorno per cercare maggiore minutaggio. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e non dovrebbero esserci particolari problemi circa la buona riuscita dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

