Genoa, Sandro in uscita. Il brasiliano verso la risoluzione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Genoa, il centrocampista Sandro con le valigie in mano. Pronta la risoluzione per il brasiliano che ha avuto poca fortuna in rossoblù Come sempre il Genoa è una delle squadre più attive non appena il mercato entra nel vivo. Il Grifone ha già messo a segno diversi colpi e di certo non si fermerà qua, ma al contempo pensa alle uscite. Secondo Alfredo Pedullà, il brasiliano Sandro va verso la risoluzione contrattuale. Prossime ore già decisive per separarsi col club con cui è legato fino a giugno. L'agente è a lavoro, poi si cercherà una nuova sistemazione.

