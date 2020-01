Gemma Galgani ha uno spasimante famoso: la dama di Uomini e Donne esce allo scoperto [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gemma Galgani dimentica Juan Luis Ciano A quanto pare le feste natalizie hanno spazzato via Juan Luis Ciano dalla vita di Gemma Galgani. In attesa di vedere la nuova puntata del Trono over di Uomini e Donne prevista il 7 gennaio 2020, la dama torinese se è dedicata alle sue passioni. Tra qualche giorno i telespettatori avranno la possibilità di vedere la piemontese congedare il cavaliere napoletano. Quest’ultimo, in pratica, arrivato al parterre senior per scommessa e successivamente ha fatto finta di corteggiare la piemontese solo per ottenere maggiore popolarità. A quel punto Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare il dating show di Canale 5. La dama torinese ‘passa’ per il tenore Alberto Urso Gemma Galgani ha trascorso il Santo Natale insieme alla sua cara amica ed ex dama del Trono over di U&D, Ida Platano. A testimoniarlo sono le numerose foto e clip che le ... Leggi la notizia su kontrokultura

