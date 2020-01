Gazzetta: perplessità del Napoli su Koutris per la fascia sinistra, ha poca esperienza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il recupero completo di Ghoulam ai livelli di prima dell’infortunio appare oramai una speranza irrealizzabile, ed è per questo che il Napoli ha deciso di guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto per Mario Rui in quel ruolo. Giuntoli sta seguendo Leonardo Koutris come riporta oggi la Gazzetta dello Sport 24 anni, esterno sinistro dell’Olympiakos, club col quale, finora, ha sommato appena 5 presenze. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2021 e il costo del cartellino è relativamente modesto: con 5 milioni di euro l’operazione si chiuderebbe. Ma le perplessità di Giuntoli sono legate proprio alle poche partite giocate dal ragazzo. L'articolo Gazzetta: perplessità del Napoli su Koutris per la fascia sinistra, ha poca esperienza ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

