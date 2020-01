Galleria Giovanni XXIII: dal 20 gennaio chiude per tre mesi il tunnel nord per lavori (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il tunnel nord della Galleria Giovanni XXIII a Roma a partire da lunedì 20 gennaio sarà chiuso per tre mesi in direzione Stadio Olimpico per lavori. Si tratta della prima delle due fasi d'intervento, mentre la seconda coinvolgerà la "canna sud" in direzione dello Stadio Olimpico e della via Salaria. Leggi la notizia su roma.fanpage

