Gaia e Camilla investite a Corso Francia: Procura dispone consulenza su velocità e punto d’impatto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Procura di Roma ha disposto una super consulenza tecnica per far luce sugli aspetti ancora poco chiari dell'incidente in cui sono morte Gaia e Camilla, investite dal suv di Paolo Genovese in Corso Francia. I risultati serviranno a chiarire la velocità del veicolo e il punto esatto dell'impatto. Leggi la notizia su roma.fanpage

Agenzia_Ansa : Gaia e Camilla, maxiconsulenza sulla dinamica dell'incidente per accertare la velocità del suv guidato da Piero Gen… - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA -