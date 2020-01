Gaia e Camilla, il pm dispone la consulenza tecnica: velocità dell'auto e punto d'impatto i quesiti chiave (Di venerdì 3 gennaio 2020) La procura di Roma vuole vederci chiaro ed è pronta a disporre una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che è costata la vita a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Giovedì 2 gennaio si è svolto l'interrogatorio di Pietro Genovese, al quale è contestato l'omicidio Leggi la notizia su liberoquotidiano

