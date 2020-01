Fuorigioco, il ritorno alla discrezionalita dei guardalinee favorirà i club più potenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come pubblicato su questa testata, la rivisitazione al Var del Fuorigioco subirà una importante modifica. Come scrive “Il Napolista”, non sarà più questione di capelli o di nasi lunghi. Apparentemente è una cosa ben fatta e saggia, ma questa decisione dell’Ifab sembra anche andare nella direzione di un ennesimo depotenziamento della tecnologia del calcio. Con tanto di soddisfazione da parte dei club più potenti. Se da un lato può sembrare giusto non affidare la direzione di gara ad una macchina, con le conseguenti decisioni controverse da prendere, dall’altro è forte il sospetto che il lento ritorno alla totale discrezionalità degli arbitri sia l’ennesimo favore alle squadre più blasonate e alle pressioni che esse sono in grado di esercitare sulle terne arbitrali. Le linee tracciate dal Var in caso di Fuorigioco, insieme alla Goal-Line Technology, erano rimaste le uniche decisioni ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Fuorigioco, il ritorno alla discrezionalita dei guardalinee favorirà i club più potenti Un uso totale del Var sare… - marcosalemi67 : RT @LucaMarelli72: Prima 'spiffero' del nuovo anno. E' vero, si sta realmente ipotizzando un ritorno al concetto di 'luce' sul fuorigioco.… - MdEroi : RT @LucaMarelli72: Prima 'spiffero' del nuovo anno. E' vero, si sta realmente ipotizzando un ritorno al concetto di 'luce' sul fuorigioco.… -