Friends, ricordate la figlia di Rachel Green? Si è presentata sui social 20 anni dopo [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra le mille challenge e hashtag lanciati nel corso dell’anno per celebrare l’anniversario di Friends, uno in particolare ha visto coinvolta su Instagram un’attrice apparentemente marginale della storica sitcom: Noelle Sheldon, ai tempi interprete (ad un anno di età) della figlia di Rachel Green – Jennifer Aniston. Il tormentone, lanciato sui social a Capodanno, faceva riferimento ad una puntata in particolare dello show; in questa, dedicata al primo compleanno della bambina, i personaggi si chiedevano come sarebbe stata la neonata nel 2020. La giovanissima attrice era inquadrata addormentata per la maggior parte dell’episodio, e gli altri protagonisti scherzavano sulla possibilità che potesse dormire per i successivi vent’anni. Il tormentone social legato a Friends è evidentemente giunto alle orecchie di Noelle Sheldon stessa, l’interprete di ... Leggi la notizia su velvetgossip

