Friends, la figlia di Rachel appare su Instagram 20 anni dopo - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Elisabetta Esposito L'attrice bambina che interpretava la figlia di Rachel in "Friends" ha risposto alla challenge di Capodanno: ecco la foto che ha pubblicato la giovane I fan di “Friends” si sono lanciati in una particolare sfida in occasione dello scorso San Silvestro: la risposta è arrivata inattesa da una ex piccola star della serie. In tutto il mondo, si è diffuso via social il passaparola per far partire, alle 23.48 del San Silvestro, un episodio particolare della serie. Si tratta di “The One with the Cake”, ossia la puntata in cui Emma - figlia di Rachel e Ross - compie un anno. Nell’episodio Rachel organizza una festicciola - invece di una torta a forma di coniglietto, le viene recapitata una a forma di fallo - ma durante l’incontro la piccola Emma dorme per gran parte del tempo, con sommo disappunto dei presenti. Intanto, i genitori della bimba hanno predisposto ... Leggi la notizia su ilgiornale

