Francia, uomo accoltella persone in strada: neutralizzato dalla polizia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo, a VilleJuif, un sobborgo di Parigi, ha pugnalato alcune persone in strada. Tre persone sarebbero ferite, stando Le Parisien, una delle tre persone colpite sarebbe in arresto cardiocircolatorio. La polizia l’ha neutralizzato. Ancora non si conoscono i motivi del gesto. Attacco armato di coltello Le notizie che arrivano da VilleJuif, una cittadina dell’Ile de France, alle porte di Parigi, sono ancora frammentarie. Quello che si sa è che nel parco Hautes Bruyères, nei pressi di un supermercato, un uomo armato di coltello ha tentato di accoltellare diverse persone. #Villejuif parc des hauts de Bruyères.Intervention en cours des forces de l’ordre.Évitez le secteur.— Préfecture de Police (@prefpolice) January 3, 2020 L’uomo sarebbe stato neutralizzato con almeno tre colpi di pistola sparati da alcuni agenti, riferisce Le Figaro. L’emittente tv Bfm rivela che l’uomo ... Leggi la notizia su thesocialpost

