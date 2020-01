Francia: nuovo appello sindacati, l’11 manifestazione contro riforma pensioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Parigi, 3 gen. (Adnkronos) – Dopo trenta giorni di sciopero non si ferma in Francia la mobilitazione dei sindacati contro la riforma delle pensioni. Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno lanciato un nuovo appello per uno sciopero ‘interprofessionale’ per il 9, 10 e 11 gennaio. Mentre per l’11 è previsto una manifestazione nazionale. A mobilitarsi sono chiamati i lavoratori di tutti i settori economici. “Per vincere bisogna allargare e amplificare la protesta in tutti i settori già dal 9 gennaio”, sottolineano i sindacati in un comunicato. Martedì, intanto, è previsto un nuovo incontro tra sindacati e governo.L'articolo Francia: nuovo appello sindacati, l’11 manifestazione contro riforma pensioni CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

StefanoFeltri : Aggiornamento sulle condizioni di @Alitalia, volo AZ620 : oltre ai poggiatesta che si staccano, manca pure l’acqua… - RafTris : RT @contropiano: Francia: nessuna tregua con l’anno nuovo #Francia #tregua #scioperi #mobilitazioni #riforma #pensioni #Macron https://t.co… - AthosNegri : RT @StefanoFeltri: Aggiornamento sulle condizioni di @Alitalia, volo AZ620 : oltre ai poggiatesta che si staccano, manca pure l’acqua a bor… -