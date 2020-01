Francesco Totti e Ilary Blasi: cifre da capogiro per la vacanza extralusso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vacanze extra lusso per Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia più chiacchierata di Roma ha deciso di trascorrere le festività natalizie e abbracciare l’arrivo del nuovo anno nella affascinante location delle Maldive. I due, assieme ai loro tre figli, hanno soggiornato presso il Baglioni Resort, un hotel a 5 stelle fresco di apertura – è stato infatti inaugurato nell’estate del 2019. Spiagge incantante, acque cristalline, un clima di pace: inevitabile il desiderio di voler emulare le vacanze dei due vip. Almeno fin quando non si scoprono i prezzi di un simile viaggio: il costo di una camera matrimoniale è pari a 2900 euro; oltre 3200 se si prevede l’aggiunta di due letti per i figli. Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi: gli altri vip alle Maldive Una vacanza costosa, accessibile solo alle tasche dei più ricchi. E, in effetti, così è stato: lo stesso resort extralusso nel quale ... Leggi la notizia su velvetgossip

OfficialASRoma : ?? Chiudiamo gli Awards 2010-19 con il miglior giocatore ?? ?????? Francesco @Totti ?? - EzioGreggio : THE FABULOUS FOUR : Maurito Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino, Francesco Totti : what else? @MauroIcardi… - OfficialRoma_ID : Francesco Totti ?? #ASRoma -