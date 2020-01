Francesco Facchinetti porta il parrucchino? La verità sui ‘nuovi’ capelli [VIDEO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono in tanti ad essere rimasti sorpresi dalla nuova capigliatura di Francesco Facchinetti. La chioma più folta dell’ex dj, ha scatenato commenti di ogni tipo e qualcuno ha parlato persino di un parrucchino. Proprio per questo il figlio di Roby Facchinetti, ha deciso di raccontare tutta la verità sui suoi ‘nuovi’ capelli proprio dal suo profilo Facebook ufficiale, spiegando anche la natura del suo problema di calvizia precoce. Francesco Facchinetti oggi “assomiglia al Re Leone” così lui stesso si è definito simpaticamente nel VIDEO in cui rivela il suo ‘segreto’. A causa del suo nuovo look molteplici sono state le ipotesi formulate. Chi ha parlato di trapianto, chi di lozioni e chi persino di parrucchino. A questo punto l’ex Dj Francesco, ha voluto rivelare la verità. La verità sulla ‘nuova chioma’ di Francesco ... Leggi la notizia su velvetgossip

