FOTO – Milazzo-choc: 200mila mq di rifiuti sopra e sotto la spiaggia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Immagini choccanti: sono quelle pubblicate dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa che non usa mezzi termini nella definizione dello scempio e dei criminali che l’hanno compiuto. afferma: “Cosa c’è di peggio di una discarica abusiva? Una discarica abusiva scavata sulla spiaggia e che a ogni mareggiata attenta il mare. Quello che vedete nelle FOTO è un atto criminale che fa male, nell’animo. Stiamo parlando di un’area che a una prima stima si aggira sui 20 ettari, un quadrante immenso, di rifiuti interrati sotto la sabbia, a due passi dal mare, a Milazzo, in provincia di Messina sequestrati oggi dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera come disposto dalla Procura. Un tappeto immenso di rifiuti in riva al mare, e si intravedono anche dei fusti: uno sfregio alla natura intollerabile. Appena ho saputo di questo terribile ritrovamento ho ... Leggi la notizia su ladenuncia

