Fortnite nel 2019 ha generato entrate per 1,8 miliardi di dollari, bene l'intera industria del gaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'industria dei videogiochi è cresciuta del 3%, registrando 120,1 miliardi di dollari nel 2019, secondo il ricercatore di mercato SuperData nel suo rapporto di fine anno. E lo sparatutto Royale Battle di Epic, ovvero Fortnite, detiene 1,8 miliardi di dollari di tale importo.SuperData ha dichiarato che l'industria si sta muovendo verso una fase di crescita più lenta, arrivando ad un 4% per quanto riguarda il 2020. I dati includono giochi per dispositivi mobile, PC e console, oltre a dispositivi e giochi per la realtà aumentata, eSport e altro. Complessivamente, le entrate nel 2019 sono aumentate del 4% rispetto ai 115,5 miliardi di dollari nel 2018. Le entrate del 2019 includono 64,4 miliardi di dollari per i giochi mobile, 29,6 miliardi per PC e 15,4 miliardi per console. Il resto include i 6,5 miliardi di dollari per i video relativi ai giochi e 6,3 miliardi giochi di realtà estesa ... Leggi la notizia su eurogamer

