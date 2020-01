Floriana Messina Instagram, il décolleté emerge dall’idromassaggio: «Che bonbon!» (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’ex gieffina Floriana Messina ha deciso di prendersi qualche giorno di relax prima di tornare ai suoi impegni quotidiani. La sexy tifosa del Napoli è partita per Dubai. L’influencer ha pensato di condividere questa sua esperienza con i suoi oltre 300 mila followers. Poche ore fa su Instagram Floriana Messina ha caricato una sua foto dentro una vasca idromassaggio davvero molto interessante. Le sue curve mozzafiato emergono dall’acqua regalando uno spettacolo unico ai suoi ammiratori. Il post è piaciuto moltissimo, infatti è stato letteralmente invaso di like e commenti. Alla bellissima Floriana basta davvero pochissimo per risultare incredibilmente irresistibile. Leggi anche –> Floriana Messina Instagram, mini dress dorato e scollato: «Che panettoni!» Floriana Messina Instagram: il décolleté sbuca dall’idromassaggio La bellissima Floriana Messina ha ... Leggi la notizia su urbanpost

Floriana Messina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Floriana Messina