Fiorello lascia TikTok: “È da ragazzini, non voglio fare come i politici” (Di venerdì 3 gennaio 2020) In un'intervista rilasciata al settimanale 'Tv, Sorrisi e Canzoni', Fiorello ha parlato del suo rapporto con i social. Li usa principalmente per cercare delle idee. L'esperienza con TikTok, invece, si è già conclusa. La reputa un'applicazione "per ragazzini". Lo showman ha anche svelato cosa fa quando non è in televisione. Leggi la notizia su tv.fanpage

