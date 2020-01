Finita la pacchia per Autostrade. La concessione è al capolinea. Parla il senatore Santillo (M5S): “La politica deve badare solo all’interesse pubblico” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo le ultime novità sulla disastrosa situazione della rete autostradale è giunta l’ora di mettere mano alle concessioni. Ne è sicuro Agostino Santillo, il vicepresidente del gruppo Parlamentare del M5S e capogruppo in commissione Lavori pubblici, trasporti e comunicazione di Palazzo Madama. Dal dossier del ministero delle Infrastrutture emergono molte evidenze sulla scarsa manutenzione della rete. È l’ennesima conferma che l’unica strada è quella della revoca delle concessioni ad Autostrade? “Lo diciamo dalla tragedia del Ponte Morandi. Lo ha ribadito Luigi Di Maio anche ieri, nel primo giorno del nuovo anno. Le concessioni ad Autostrade per l’Italia vanno revocate, la gestione deve passare ad Anas, con l’annessa riduzione dei pedaggi autostradali. Al di là da quanto sta emergendo dalle indagini della magistratura, a cui spetta il compito di fare al più presto luce su quella tragedia, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

