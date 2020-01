Filippo Storer: il ragazzo che ha difeso Arturo Scotto dall’aggressione fascista (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano torna oggi sull’aggressione subita da Arturo Scotto a Venezia a Capodanno, raccontando la storia del ventenne Filippo Storer, che la notte di Capodanno in piazza San Marco a Venezia è intervenuto per difenderlo. “Ero in piazza San Marco con amici. Ma in quel momento li avevo persi di vista ed ero solo. A un certo punto ho sentito quei ragazzi che urlavano le frasi su Anna Frank e sul Duce. E ho visto quel signore… ”. Chi, Scotto, l’ex parlamentare? “Ecco, sì, chiedeva di smettere. Ma loro gli sono andati addosso e hanno cominciato a dargli un sacco di pugni”. Tu che cosa hai fatto? “Bè, mi sono messo in mezzo, con le spalle verso il signore e la sua famiglia e la faccia verso i ragazzi”. Ma perché lo hai fatto? “Non ci ho pensato, mi è venuto d’istinto, era giusto così, dovevo farlo. Ho visto quell’uomo (Scotto, ndr), sua moglie e il figlio spaventati e presia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

TgrVeneto : Parla Filippo Storer, il giovane che a #Venezia è intervento a difesa di @Arturo_Scotto e della sua famiglia, agg… - Noovyis : (Filippo Storer: il ragazzo che ha difeso Arturo Scotto dall’aggressione fascista) Playhitmusic -… - dbrizzi63 : RT @Arturo_Scotto: Grazie a tutti per la solidarietà. Grazie alle forze dell'ordine che c'è la mettono tutta. Grazie a Filippo Storer, giov… -