Fighi e autentici su Instagram? Ecco i consigli della serie «You» (Di venerdì 3 gennaio 2020) La prima regolaCiononostante…I contenutiE poi guai a usare?E poi…Da pochi giorni è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie You. Chi ha seguito la prima, sa cosa aspettarsi: amori tossici e omicidi con un po’ di salsa thriller; una formula che ha funzionato e che nei nuovi episodi, ambientati nella Los Angeles “bene”, diventa ancora più avvincente in alcuni frangenti. Cosa non ci si aspetterebbe da You è di trovare un prontuario per un profilo Instagram da urlo. E invece, proprio nella prima puntata Ellie (Jenna Ortega), quindicenne dalle origini latine, istruisce il protagonista Joe (interpretato in modo sempre convincente da Penn Badgley) – che in questa serie si fa chiamare Will – su come gestire i contenuti della propria pagina social. «I post di questa str..za sono fintissimi» commenta la giovane ragazza scrollando il suo smartphone nuovo fiammante. Joe si interessa ... Leggi la notizia su vanityfair

Fighi autentici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fighi autentici