Fedez e Ferragni usano account fake per difendersi dalle critiche? La risposta di Chiara (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fedez e Chiara Ferragni usano account fake sui social? La verità Nuove polemiche per Chiara Ferragni e Fedez, accusati da alcuni utenti della rete di utilizzare account social fasulli. Tutto è partito quando, in una foto pubblicata dall’imprenditrice digitale su Instagram, si vede Leone giocare con l’Ipad. Uno scatto che però non è passato inosservato per molti seguaci della coppia vip, visto che nella foto si intravede un file che riporta user e password di alcuni profili social, fra cui @63camilla di Twitter. Un profilo, quest’ultimo, in cui erano presenti solo commenti a favore di Fedez e della Ferragni, oltre che critiche a tutti coloro che gli andavano contro. Un account molto schierato, dunque, tanto che a molti è venuto il sospetto che si trattasse di un fake creato dai due per difendersi dagli haters sfruttando l’anonimato. Il profilo Twitter @63camilla è ... Leggi la notizia su tpi

njscrab_ : RT @dreaminhogvarts: Fedez e Chiara Ferragni che si creano gli account fake per difendersi o attaccare gli haters: - massimo_san : RT @Iperborea_: La Ferragni che pubblica per sbaglio account e password dei profili fake con cui lei e Fedez (o qualcuno a loro vicino) si… - silvuccia : RT @Iperborea_: La Ferragni che pubblica per sbaglio account e password dei profili fake con cui lei e Fedez (o qualcuno a loro vicino) si… -