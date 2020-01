Federica Pellegrini: “Non farò la turista alle Olimpiadi, poi chiuderò il cerchio. Spero di rifare 1:54.2” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Federica Pellegrini incomincia il 2020 in maniera carica, quello appena iniziato sarà il suo ultimo anno in vasca e la Divina è pronta per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove andrà a caccia dell’ennesima magia. La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero vorrà strabiliare anche in Giappone e ha tutte le carte in regola per dire la sua da vera fuoriclasse qual è, l’icona dell’Italia del nuoto si lancia verso il Sol Levante con ottimi propositi e ha tracciato le linee guida dei prossimi mesi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Per gli allenamenti sarà un anno tosto. Dopo le tante gare della prima parte di stagione, non vorrei gareggiare troppo. A livello fisico ho retto, da adesso ho bisogno di sentirmi più cattiva, di farmela… addosso. Il ciclo iniziale sarà intenso, saranno mesi di fuoco: collegiale negli USA, ... Leggi la notizia su oasport

