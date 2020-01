Famiglia Cristiana: "Salvini veda il film di Zalone invece di scimmiottare il Papa" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Famiglia Cristiana rimprovera Matteo Salvini - che nei giorni scorsi si è esibito in una parodia del Papa alle prese con una fedele un po’ troppo calorosa - e lo invita a vedere Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone. Tolo Tolo, la recensione: Checco Zalone dichiara guerra all'intolleranza nella sua commedia più politica Una commedia quanto mai attuale, quella firmata a quattro mani da Checco Zalone e Paolo Virzì, dal 1 gennaio in sala. Il film, record assoluto di incassi al primo giorno, come spiega il settimanale dei Paolini racconta bene sulla questione migranti "la disperazione di chi ha perso tutto".In un commento Francesco Anfossi scrive: "Spero tanto che (Tolo Tolo, Ndr) abbia il tempo di vederlo anche Salvini, tra un rosario baciato in pubblico e uno scimmiottamento del Papa sulle nevi. Spero anche che lo leggano ... Leggi la notizia su blogo

