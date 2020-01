F1, tutte le anticipazioni sulla Ferrari 2020. Come sarà la nuova macchina: progetto che punta sull’aerodinamica, senza tralasciare il motore (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’avvento di gennaio e del nuovo anno solare significa per la Formula 1 che la presentazione delle monoposto in vista della prossima stagione è ormai alle porte. La Ferrari presenterà il proprio progetto tra una quarantina di giorni, precisamente l’11 febbraio, con l’obiettivo mai nascosto di dover vincere. Dopo un decennio di grosse delusioni, alcune in termini prestazionali, altre invece legate a campionati persi sul filo di lana, la Scuderia di Maranello ha necessità di interrompere un’emorragia di Mondiali persi che dura ormai dal lontanissimo 2008 (e all’anno precedente per quanto riguarda quello piloti). Tornare in carreggiata, ricominciare a splendere e riportare in alto lo storico marchio Ferrari. Questo il must degli ingegneri che ormai da parecchi mesi stanno lavorando sul concept della nuova monoposto, trascinati da un Mattia Binotto più carico ... Leggi la notizia su oasport

PrimeVideoIT : @blesscoldplay Ciao, al momento non abbiamo anticipazioni, mi dispiace! Continua a seguirci per rimanere aggiornato su tutte le novità! ^MZ - crazy4ju : @PaPaganini Auguri Paolo e grazie per tutte le anticipazioni di calciomercato che ci dai!! ???????? - Claplaz : @robypava Ma come dice il maestro @LucaDondoni , tutte queste anticipazioni non fregano una fava a nessuno, solo ai… -