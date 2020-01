F1, quale sarà il futuro di Mick Schumacher? La Ferrari nel mirino, passando da Alfa o Haas: tutti gli scenari (Di venerdì 3 gennaio 2020) quale sarà il futuro di Mick Schumacher? Il figlio del mitico Kaiser (oggi compie 51 anni) sogna naturalmente di correre in F1 e di seguire le orme del papà, icona della massima categoria automobilistica in cui ha vinto addirittura sette titoli mondiali. Il giovane tedesco è reduce da una stagione un po’ altalenante in F2, ha dovuto prendere le misure alla categoria dopo essersi imposto in F3 e ha necessitato di tempo per poter guidare al meglio la sua Prema: ha vinto soltanto una gara in Ungheria e ha concluso il campionato al dodicesimo posto. La speranza è quella di vederlo in Ferrari ma il ventenne, atteso da un importante 2020 in F2, non salirà così repentinamente le gerarchie: innanzitutto dovrà dimostare tutto il suo talento nella categoria inferiore e poi per lui ci potrebbe essere un sedile in Alfa Romeo o in Haas come riporta it.motorsport.com. Le due scuderie potrebbero ... Leggi la notizia su oasport

antoniospadaro : 2020: SFIDA ALL’#APOCALISSE. Dal crollo del muro di Berlino alla Terza guerra mondiale a pezzi. Quale sarà l’obiett… - NicolaPorro : #RulaJebreal sarà a fianco di #Amadeus durante #sanremo2020. @MaxDelPapa ci svela quale sarà il suo “ruolo” sul pal… - frankappiano : @agambella La rappresaglia sarà certa, Soleimani era una la figura chiave delle attività militari dell Iran all est… -